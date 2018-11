Ehe-Aus : Björn Graf Bernadotte und seine Frau trennen sich

Im Frühjahr 2009 haben sie auf der Blumeninsel geheiratet. Jetzt ist die Ehe von Björn Graf Bernadotte und Sandra Gräfin Bernadotte am Ende.

von dpa

06. November 2018, 18:16 Uhr

Knapp zehn Jahre nach ihrer Hochzeit auf der Bodensee-Insel Mainau haben sich Björn Graf Bernadotte (43) und Sandra Gräfin Bernadotte (41) getrennt. Das teilte die Insel-Betriebsgesellschaft, dessen Geschäftsführer der 43-Jährige ist, am Dienstag mit. Gemeinsame Kinder haben die beiden, die sich während des Sozialpädagogik-Studiums im schweizerischen Rorschach kennengelernt hatten, nicht. Das Paar hatte im Frühjahr 2009 in der Schlosskirche der Blumeninsel geheiratet. Zum Hochzeitsball reiste Schwedens Kronprinzessin Victoria an, eine Verwandte.