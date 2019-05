«Piano Man» : Billy Joel feiert 70. mit Klavier, Fans und Familie

Für ihn war es ein ganz normaler Arbeitstag. Billy Joel saß am runden Geburstag wie gewohnt am Piano.

von dpa

10. Mai 2019, 10:35 Uhr

«Piano Man» Billy Joel hat seinen 70. Geburtstag standesgemäß am Klavier verbracht. Der Musiker spielte am Donnerstagabend im New Yorker Madison Square Garden eines seiner regelmäßigen Konzerte und wurde dabei unter anderem von Kollege Peter Frampton (69, «Baby, I Love Your Way») begleitet. Außerdem sangen Joels Töchter Alexa Ray (33) und Della Rose (3) ihrem Vater auf der Bühne ein «Happy Birthday».

Der sechsfache Grammy-Gewinner («We Didn't Start the Fire»), der seit fünf Jahren jeden Monat im Madison Square Garden spielt, meinte zuvor im «Rolling Stone» zu seinem Geburtstagskonzert: «Auf der einen Seite bin ich froh, am Leben zu sein. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viel Party ich verdient habe, nur weil ich es bis 70 geschafft habe.» Es sei ein ganz normaler Arbeitstag.

Hinter der Bühne konnte Joel dann doch feiern: Die Veranstalter hatten den Backstagebereich mit Luftballons und einer Cupcake-Pyramide geschmückt. Ehefrau Alexis Roderick und Joels jüngste Tochter Remy Anne (1) schauten ebenfalls vorbei.