Oscar-Verleihung : Billie Eilish wollte Daniel Craig glücklich machen

„Einfach perfekt“ sollte der Song sein. Das könnte der 20-Jährigen Sängerin gelungen sein mit ihrem Beitrag zum Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“. Einen Oscar hat sie schon mal in der Tasche.

Gerade 20 Jahre alt, hat Billie Eilish nun auch noch einen Oscar für ihre Trophäensammlung dazugewonnen. Den umklammerte die ganz in schwarz gekleidete Sängerin nach der Oscar-Show Backstage vor der Presse, an der Seite von Bruder Finneas O'Connell. Sie hätten sich selbst so viel Druck gemacht, für den Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ einen ikonische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.