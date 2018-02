Neues aus Hollywood : Bette Midler und Sharon Stone in Buddy-Komödie

Als Schauspielerinnen haben sich Bette Midler und Sharon Stone im Kino zuletzt etwas rar gemacht. Jetzt melden sie sich im Dopplepack zurück.

14. Februar 2018, 11:48 Uhr

Bette Midler (72) und Sharon Stone (59) wollen in der Kinoversion des Theaterstücks «The Tale of the Allergist’s Wife» alte Freundinnen spielen. «Variety» zufolge übernimmt Andy Fickman («Daddy ohne Plan», «Der Kaufhaus Cop 2») die Regie.

Vorlage ist das 2001 für einen Tony Award nominierte Theaterstück des US-Autoren Charles Busch. Es dreht sich um eine New Yorker Arzt-Ehefrau (Midler) in einer Midlife-Krise, deren Leben durch eine mysteriöse Freundin (Stone) aus ihrer Kindheit aufgerüttelt wird.

Stone war zuletzt in einer kleinen Rolle an der Seite von James Franco in «The Disaster Artist» zu sehen. Midler trat 2012 in der Komödie «Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern» bereits für Fickman vor die Kamera.