Unbekanter Glückspilz : Berliner räumt 42 Millionen in Eurojackpot ab

So viel hat noch nie ein Berliner in einer Lotterie gewonnen: Gut 42 Millionen Euro erhält ein Glückspilz, der sich noch nicht gemeldet hat.

von dpa

11. März 2018, 17:00 Uhr

Multimillionär aus Neukölln gesucht: Rund 42 Millionen Euro hat ein noch unbekannter Glückspilz aus Berlin beim Eurojackpot gewonnen.

«So viel hat noch nie jemand in der Hauptstadt in einer Lotterie gewonnen», sagte Lotto-Sprecher Thomas Dumke am Samstag. «Es ist ein anonymer Spieler aus Neukölln.» Auf seinem Spielschein hatte er die Gewinnzahlen 15 - 23 - 28 - 33 - 36 und die Euro-Zahlen 4 und 7- markiert.

Der Eurojackpot wurde am Freitag in Helsinki gezogen. Die Summe ist steuerfrei. Der Neuköllner Sieger steigerte seine Chance bei Eurojackpot nur dadurch, dass er gleich neun Tipps abgab. 18,50 Euro hat er dafür investiert.

Der Gewinner habe den Schein am vergangenen Montag abgegeben und sich bis zum Sonntag noch nicht gemeldet. Er habe dafür jedoch drei Jahre Zeit, so ein Sprecher. Der Spieler wird durch einen einmaligen Code auf seiner Spielquittung identifiziert. Er müsse nun den Abschnitt vorlegen, um den Gewinn von 42 670 719 Euro und 30 Cent zu erhalten. Wenn der Codeabschnitt verloren geht, ist keine Auszahlung möglich. «In 30 Jahren kam es aber nur ein einziges Mal vor, dass jemand seinen Millionengewinn nicht abgeholt hat», erklärte Dumke.

«Wer einen so hohen Gewinn einlöst, erhält an der Annahmestelle einen direkten Kontakt zur Lotteriezentrale». Die Gewinnerbetreuung sei bestens vorbereitet auf den Erstkontakt mit dem zukünftigen Multimillionär. «Wir haben regelmäßig mit Menschen zu tun, die 6-stellige Summen oder mehr gewonnen haben. Eine Finanzberatung machen wir aber nicht», so Dumke weiter. «Es ist ein reiner Verwaltungsakt für die Überweisung. Wir dürfen noch nicht einmal einen Blumenstrauß annehmen.»

Lotto-Anbieter raten Gewinnern, erstmal nur die Familie oder beste Freunde einzuweihen und nichts vorschnell zu entscheiden. Neu-Millionäre sollten demnach auch einen Vermögensberater zurate ziehen, bevor sie sich mit dem Geld ihre Träume erfüllen.

Neben einer Einzelperson könnte sich auch eine Spielgemeinschaft die 42 Millionen Euro teilen. «Wir selber bieten aber keine Gemeinschafts-Tipps an.» Der Betrag werde immer an denjenigen ausgezahlt, auf dessen Namen oder Code der Schein ausgestellt sei. «Derjenige kann sich aber natürlich privat mit mehreren Leuten zusammentun», erklärte Bodo Kemper von Westlotto, den Organisatoren des Eurojackpots.

Sechs weitere Spieler aus Deutschland gewannen jeweils rund 318 000 Euro. Drei kämen aus Nordrhein-Westfalen, zwei aus Bayern und einer aus Rheinland-Pfalz, teile Westlotto mit. Gezogen werden die Zahlen immer am Freitagabend in Helsinki.

Der Eurojackpot hat schon mehrfach deutsche Lottospieler zu Multimillionären gemacht. So hatte ein Tipper aus Baden-Württemberg im Oktober 2016 das ganz große Glück: Er räumte 90 Millionen Euro ab. Mehr geht bei dieser Lotterie nicht.

Im Sommer 2016 war ein Mann in Hessen dank eines Eurojackpot-Tippscheins um 84,8 Millionen Euro reicher geworden. Im März 2016 waren fast 77 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen geflossen. Im Dezember 2014 war der Glückspilz ein Handwerker aus Hessen mit einem Gewinn von 58,7 Millionen Euro. Rund 50 Millionen Euro gewann zuletzt im Mai 2017 ein Rentner aus Rheinland-Pfalz.

Alle Sieger hatten großes Glück, denn die Wahrscheinlichkeit, mit einmaligem Spiel den Eurojackpot abzuräumen, liegt bei 1 zu 95 Millionen. Ein Vergleich: Jährlich sterben in Deutschland etwa vier Menschen durch einen Blitzschlag - Wahrscheinlichkeit 1 zu 20 Millionen, wie der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik vorrechnet.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung warnt unterdessen vor den drastischen Folgen der Glücksspielsucht. Bei Lotto sehen deren Experten das Gefährdungspotential gleichwohl als geringer an als etwa bei Spielautomaten oder Sportwetten.