On the road : Berliner Philharmoniker auf Asien-Tour

Premiere für die Berliner Philharmoniker in Thailand. Gustavo Dudamel dirigierte das Orchester.

von dpa

09. November 2018, 18:21 Uhr

Mit einem Konzert in Thailand haben die Berliner Philharmoniker am Freitag eine zweiwöchige Asien-Tournee begonnen. Beim Auftritt in Nakhon Pathom - etwa 50 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Bangkok - gab es für das Orchester unter Leitung des venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel am Freitag begeisterten Applaus. Auf dem Programm standen die Fünfte Sinfonie von Gustav Mahler und das Divertimento von Leonard Bernstein.

Für die Berliner Philharmoniker war dies der erste Auftritt in Thailand überhaupt. Weitere Stationen bis zum 23. November sind Taiwans Hauptstadt Taipeh sowie verschiedene Städte in China. Abschluss ist in Peking, wo das Klavierkonzert in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt wird. Als Solist tritt – zum ersten Mal auf einer Asienreise der Philharmoniker – dabei der chinesische Pianist Lang Lang auf.

Die Berliner Philharmoniker haben nach dem Abschied von Simon Rattle aktuell keinen Chefdirigenten. Den Posten übernimmt im Sommer 2019 Kirill Petrenko, derzeit noch Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Dudamel ist musikalischer Leiter des Los Angeles Philharmonic Orchestra. Der Venezolaner ist aber auch seit zehn Jahren regelmäßiger Gast der Berliner Philharmoniker.