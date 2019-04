Tierpark Berlin : Berliner Eisbärchen heißt Hertha

Von A wie Almuth bis Z wie Zuckerschnute: Der Tierpark hat mehr als 5300 Namensvorschläge für sein vier Monate altes Eisbärchen bekommen. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

von dpa

02. April 2019, 10:19 Uhr

Begeisterung für Bälle hat sie schon gezeigt: Berlins Eisbärenmädchen hat den Namen Hertha bekommen. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Patenschaft für den Eisbärennachwuchs übernommen, wie Tierparkdirektor Andreas Knieriem am Dienstag sagte.

Hertha BSC hatte sich mit einem Video als Pate für das am 1. Dezember geborene Jungtier beworben. In sozialen Medien veröffentlichte der Club im Februar einen Clip, der an den Beginn des Films «König der Löwen» erinnert: Hertha-Maskottchen Herthinho, ein Braunbär, streckt dabei im Olympiastadion einen Mini-Eisbär aus Plüsch gen Himmel. «Hertha ist ein schöner Name! Nicht wahr, Tierpark Berlin?!», hieß es dazu.