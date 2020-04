Corona-Krise : Ben Affleck und andere Stars sammeln mit Poker Geld

Ben Afflek spielt gerne Pocker. Dieses Hobby will er nun mit anderen Profis in den Dienst der Corona-Opfer stellen.

von dpa

11. April 2020, 10:54 Uhr

Hollywoodstar Ben Affleck will in der Corona-Krise für einen guten Zweck zocken. Auf Instagram kündigte der Oscar-Preisträger (47) an, dass er mit anderen Promis ein Online-Pokerturnier organisiert.

Sämtliche Spenden und Einnahmen sollen der Organisation Feeding America zufließen, die Bedürftige in den USA mit Essen versorgt. «Schaut uns zu und macht mit», lud Affleck seine Fans in den sozialen Medien ein. Der Schauspieler und Regisseur verlinkte Kollegen und Künstler wie Bryan Cranston, Adam Levine, Cheryl Hines, Tobey Maguire, Jon Hamm und Jason Bateman als prominente Mitspieler. Laut «Deadline.com» sollen Zuschauer bei dem Livestream auch mit den Spielern plaudern können.

Affleck und Kollegen wie Tobey Maguire und Matt Damon sind als begeisterte Pokerspieler bekannt. Damon porträtierte in dem Thriller «Rounders» (1998) ein gerissenes Pokergenie, Affleck spielte in dem Poker-Thriller «Runner Runner» (2013) mit.