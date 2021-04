Trauerfeier : Beisetzung von Prinz Philip - So planen die TV-Sender

Am Samstag findet die Trauerfeier für Prinz Philip statt, der im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Zahlreiche TV-Sender berichten mit Sondersendungen von der Beisetzung.

Berlin | Für die Beisetzung von Prinz Philip in Großbritannien am Samstag räumen TV-Sender in Deutschland Sendeplatz frei und berichten zum Teil dann parallel live. Der Privatsender Sat.1 kündigte eine dreieinhalbstündige Live-Sondersendung („Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial“) ab 14.30 Uhr an. RTL will ebenfalls über dreieinhalb Stunden senden: Ab ...

