Schlagersängerin : Beatrice Egli wartet noch auf den Richtigen

Eines ihrer bekanntsten Lieder heißt «Mein Herz». Im richtigen Leben konnte Schlagersängerin Beatrice Egli es noch keinem schenken. Das Pop-Sternchen bleibt dennoch optimistisch.

von dpa

10. März 2018, 10:55 Uhr

Schlagersängerin Beatrice Egli (29, «Mein Herz») wartet noch auf den Richtigen. «Es ist ja nicht so, dass ich in den fünf Jahren es nicht versucht habe, in Beziehungen zu leben.

Es ist nur über das Verliebtsein nie hinausgegangen», sagte die Schweizerin dem Sender Radio B2, Deutschlands Schlager-Radio in einem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt wird. «Es ist natürlich auch schwierig: Ich bin sehr viel unterwegs. Ich liebe meinen Beruf, und ich glaube, alles hat seine Zeit.»

Sich wie andere Schlagerstars in der Beziehung selten zu sehen, sei gewiss kein Problem, brauche aber eine Basis, sagte Egli. «Die Basis ist in meinem Fall schwer zu schaffen. Es muss ja irgendwo Zeit sein, sich kennenzulernen, sich vertrauen zu können, um dann auf Reisen gehen zu können.» Das sei eher die Schwierigkeit. «Vielleicht ist der Mann noch nicht in mein Leben gekommen, wo der Platz daneben stimmt. Ich glaube, da heißt es dann ganz schnell bei mir: verliebt, verlobt, verheiratet.» Sie zeigte sich für die Zukunft optimistisch: «Ich glaube, wenn es der Richtige ist, dann werden wir das auch schaffen.»

Seit sie in ihre frühe Kindheit zurückdenken könne, sei sie immer schon verknallt gewesen. «Mit 14 habe ich mich ganz arg verliebt und mit 16 hatte ich den ersten ganz großen Liebeskummer. Das war ganz schlimm.» Was sie dagegen tat? «Musik gehört! Schlagermusik.»