Streaming : «Beat»: Amazon kündigt Serie über Berliner Nachtleben an

In der Berliner Clubszene ist schwer was los. In einer neuen Spielfilmserie geht um Mordfälle, Organhandel und organisierte Kriminalität. Start der seiben Episoden ist Ende des Jahres.

von dpa

13. Februar 2018, 16:18 Uhr

Der Streamingdienst Amazon Prime Video stellt zum Jahresende eine neue deutsche Serie in sein Abrufangebot.

«Beat» (Arbeitstitel) spielt in der Berliner Clubszene, es geht um Mordfälle, Organhandel und organisierte Kriminalität, wie Amazon am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts in Berlin mitteilte.

Regie führt der Filmemacher Marco Kreuzpaintner («Krabat»), der auch die Idee für das Projekt lieferte. Vor der Kamera stehen unter anderem Jannis Niewöhner («Jugend ohne Gott»), Karoline Herfurth («You are Wanted»), Christian Berkel («Inglorious Basterds») und Claudia Michelsen («Ku'damm 56»). Alle sieben Episoden sollen Ende 2018 abrufbar sein. Produziert wird «Beat» von Hedlinger/Doll Filmproduktion und Warners Bros. zusammen mit Pantaleon Films.

Zum deutschen Angebot von Amazon Prime Video gehören bereits Matthias Schweighöfers «You are Wanted», jüngst sind neue Staffeln von «Der Lack ist ab» und «Pastewka» online gestellt worden. Noch in diesem Jahr soll «Deutschland 86» als Fortsetzung von «Deutschland 83» folgen.