Ex-Teenie-Star : Bay City Rollers: Sänger Les McKeown gestorben

Was BTS heute sind, das waren in den 70er Jahren die Bay City Rollers, die die Teenies in der ganzen Welt verrückt machten. Jetzt ist Les McKeown ganz überraschend gestorben.

London | Der Sänger der britischen 70er-Jahre-Band Bay City Rollers, Les McKeown, ist tot. Das bestätigte seine Familie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Einer Mitteilung auf Facebook zufolge starb McKeown am 20. April überraschend im Alter von 65 Jahren. „Mit großer Trauer müssen wir den Tod unsereres geliebten Mannes und Vaters Leslie Ri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.