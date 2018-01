Würde zurückgeben : Bart- und Haarschnitte für Bedürftige

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Zinken 1 von 1

07.Jan.2018

17 Friseure aus ganz Deutschland haben im Franziskanerkloster in Pankow Bedürftigen ehrenamtlich die Haare und Bärte geschnitten. Die Aktion am Sonntag sei «fantastisch» angenommen worden, sagte der Gründer des Vereins Barber Angels Brotherhood, Claus Niedermaier.

In den ersten zwei Stunden hätten die Friseure im Akkord weit mehr als 150 Menschen frisiert.

Niedermaier gründete den Verein 2016 mit sechs anderen Friseuren und zieht seitdem durch Deutschland, um für seine Idee zu werben: «Wir wollen den Menschen ihr Gesicht zurückgeben - und ein Lächeln darauf zaubern». Ein hochwertiger Haarschnitt gebe den Menschen Würde und Achtung zurück, sagt Niedermaier.

Inzwischen haben sich deutschlandweit 111 Friseure dem Verein angeschlossen und bieten die Aktion in ihren Städten monatlich an einem Sonntag oder Montag an. Mit ihrem ersten Besuch in Berlin wollen Niedermaier und die anderen Barber Angels andere Friseure für das Projekt begeistern.