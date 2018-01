Wettbewerb : Barbara Schöneberger moderiert Countdown zum ESC-Finale

Den deutschen Vorentscheid zum diesjährigen ESC in Portugal übernehmen diesmal der Spaßmacher Elton und die Nachrichtensprecherin Linda Zervakis, doch beim «Countdown von der Reeperbahn» in Hamburg ist Schöneberger mit von der Partie.

von dpa

22. Januar 2018, 15:47 Uhr

Beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist Barbara Schöneberger wieder mit dabei. Die Moderatorin führt am 12. Mai durch den «Countdown von der Reeperbahn».

Start ist nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) um 20.15 Uhr, rechtzeitig bevor ab 21 Uhr in Lissabon die Finalisten ihren Auftritt haben. Zuerst hatte der Branchendienst «dwdl» darüber berichtet.

Beim Vorentscheid am 22. Februar, durch den Schöneberger in den vergangenen Jahren geführt hatte, ist die 43-Jährige diesmal dagegen nicht aktiv. Anfang Januar hatte der für den ESC zuständige NDR bekannt gegeben, dass der Spaßmacher Elton und die Nachrichtensprecherin Linda Zervakis diese Aufgabe übernehmen.

Das Duo moderiert die Show «Unser Lied für Lissabon» ab 20.15 Uhr in Berlin, bei der mit Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und die Band voXXclub sechs Interpreten auftreten. Wer von ihnen am meisten überzeugt, vertritt Deutschland beim ESC-Finale in der portugiesischen Hauptstadt. Am vergangenen Samstag hat der Ticket-Verkauf für den Vorentscheid begonnen. Das Erste überträgt die Veranstaltung live.