Medienpreis : Bambi-Verleihung zum Jubiläum mit Weltstars

Prominente wie Rod Stewart, Sophia Loren und Thomas Gottschalk werden zur 70. Bambi-Verleihung erwartet. Einige Preisträger und Showacts wurden schon verraten. Doch es gibt eine Planänderung: Zwei Fußballstars werden den Bambi nun doch nicht bekommen.

von dpa

15. November 2018, 15:17 Uhr

Schon zum 70. Mal werden an diesem Freitag die Bambis verliehen. Zum Jubiläum werden Stars wie Sophia Loren, Rod Stewart und Thomas Gottschalk zu der Gala in Berlin erwartet.

Stewart (73, «Sailing») wird den Bambi in der Kategorie «Legende» bekommen. Auch der spanische Hollywoodstar Penélope Cruz wird dabei sein und als beste internationale Schauspielerin geehrt werden, wie Gastgeber Hubert Burda Media mitteilte. Die 89-jährige Schauspielerin Liselotte Pulver bekommt ein goldenes Reh für ihr Lebenswerk.

Im Stage Theater in Berlin werden rund 1000 geladene Gäste aus Showgeschäft, Sport, Mode und Politik erwartet. Loren und Gottschalk blicken gemeinsam auf der Bühne auf Momente aus der 70-jährigen Bambi-Geschichte zurück. Der frühere «Wetten, dass..?»-Moderator war gerade erst aus ganz anderen Gründen in den Schlagzeilen: Bei den Waldbränden in Kalifornien ging seine Villa in Malibu in Flammen auf.

Aber schon vorab gab es einen kleinen Skandal: Fußballer Franck Ribéry hätte eigentlich einen Bambi bekommen sollen - doch die Veranstalter entschieden sich wenige Tage vor der Gala um. «Arjen Robben und Franck Ribéry sollten ursprünglich einen Bambi erhalten für ihre außergewöhnlichen Leistungen als eines der kreativsten Spieler-Duos der Bundesliga», teilte Hubert Burda Media der Deutschen Presse-Agentur mit. Man habe sich gegen die Verleihung entschieden, nachdem Ribéry einen Journalisten nach der Niederlage bei Borussia Dortmund körperlich attackiert habe.

«Ein solches Verhalten gegenüber Vertretern der Medien können wir als journalistisches Haus nicht akzeptieren. Es tut uns Leid, dass ein großartiger Sportler wie Arjen Robben von dieser Entscheidung mit betroffen ist.» Ob nun ein anderer Sportler ausgezeichnet wird, wurde zunächst nicht bekannt.

Einige weitere Showacts und Nominierte in den anderen Kategorien standen dagegen schon vorab fest: Udo Lindenberg (72) wird gemeinsam mit einem Orchester und dem Chor «Kids on Stage» sein Lied «Wir ziehen in den Frieden» präsentieren. Die britische Sängerin Dua Lipa (23, «New Rules») sollte ebenfalls auftreten, sie heimste in diesem Jahr bereits zahlreiche internationale Preise ein und darf sich nun auf ein goldenes Rehkitz freuen. Lipa bekommt den Preis in der Kategorie «Musik International». Als bester nationaler Musiker wird Mark Forster (34, «Wir sind groß») mit einem Bambi ausgezeichnet. In anderen Kategorien ist noch nicht klar, wer gewinnt - etwa bei den «Neuen Deutschen Musikstars». Das Publikum muss sich zwischen Lea, Nico Santos, Mike Singer und ESC-Star Michael Schulte entscheiden.

Auch in den nationalen Film- und Fernsehkategorien stehen die Gewinner noch nicht fest; eine Jury entscheidet, wer am Ende die Auszeichnungen bekommt. Paula Beer, Marie Bäumer, Claudia Michelsen und Liv Lisa Fries können sich Hoffnung auf einen Preis als «Schauspielerin des Jahres» machen. Bei den Männern sind Lars Eidinger, Peter Kurth, Sebastian Koch und Kida Khodr Ramadan nominiert. Der Preis für die beste Serie wird an «Babylon Berlin», «Bad Banks» oder «Dark» gehen. Luke Mockridge (29) bekommt eine Trophäe in der Kategorie «Comedy». Als weitere Gäste werden beispielsweise Schauspieler Heino Ferch sowie die Moderatorinnen Palina Rojinski und Lena Gercke erwartet.

Die Bambis waren übrigens nicht immer golden: Bei den ersten Verleihungen bekamen die Preisträger noch ein weißes Keramik-Reh. Die Gala wird von 20.15 Uhr an live im Ersten übertragen.