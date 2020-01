Polizistenduo : «Bad Boys for Life»: Smith und Lawrence kehren zurück

Sie sind wieder da: Das Polizistenduo Will Smith und Martin Lawrence kehren zurück auf die Leinwand, um wieder Verbrecher zu jagen.

von dpa

11. Januar 2020, 14:12 Uhr

Schon in den 1990ern verfolgten sie als Fahnder in Miami Verbecher - jetzt kehren Will Smith und Martin Lawrence noch einmal als Polizistenduo zurück.

In «Bad Boys for Life» spielen sie zum dritten Mal Mike Lowrey und Marcus Burnett. Auf die Fortsetzung mussten Fans lange warten. Will Smith habe den Film erst machen wollen, wenn er auch gut werde, sagte Lawrence in Berlin. Jetzt habe das Drehbuch gepasst. Produziert hat den Film der US-Amerikaner Jerry Bruckheimer («Fluch der Karibik», «Top Gun», «Flashdance»).

Bad Boys for Life, USA, ca. 118 Min., FSK ohne Angabe, von Adil El Arbi und Bilall Fallah, mit Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Vanessa Hudgens