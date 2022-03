«Tatort» : Axel Milberg war aufgeregt bei Dreh mit Sohn August

Zweimal Milberg in einem Kieler „Tatort“ - Sohn August spielt den Ermittler Borowski in jungen Jahren. Vater Axel war dabei am Set nach eigenen Worten der Aufgeregtere.

Axel Milberg hat bei den Dreharbeiten für seinen kommenden Kieler „Tatort“-Krimi „Borowski und der Schatten des Mondes“ erstmals seinen Sohn August vor der Kamera erlebt. „Ich war viel aufgeregter als er“, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. Im NDR-Team sei die Idee entstanden, dass sein Sohn in Rückblenden den Ermittler Borowski in ju...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.