Riesige Darsteller-Riege : «Avengers: Infinity War»: Neues Marvel-Spektakel

Das Marvel-Superteam Avengers kommt wieder in die Kinos. Dieses Mal stehen ihnen namhafte Darsteller zur Seite. Sie alle treten gegen nur einen Bösewicht an.

von dpa

23. April 2018, 09:20 Uhr

Der erste Trailer zu diesem Film soll in 24 Stunden mehr als 200 Millionen Mal abgerufen worden sein. Die Erwartungen an eine Fortsetzung der Geschichte rund um das Marvel-Superteam der Avengers sind groß. Nun kommt «Avengers: Infinity War» in die Kinos.

Anthony und Joe Russo, als Regisseure bereits für die Comic-Verfilmungen «The Return of the First Avenger» (2014) und «The First Avenger: Civil War» (2016) verantwortlich, haben auch diesmal das Sagen. Unterstützt werden sie von einem riesigen Darsteller-Ensemble, zu dem Namen gehören wie Chris Evans, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Gwyneth Paltrow und Benicio del Torro. Zusammen kämpfen die Helden des Films gegen Bösewicht Thanos.

Avengers: Infinity War, USA 2018, 149 Min., FSK noch nicht vergeben, von Anthony und Joe Russo, mit Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth