Jubiläum 2019 : Arte erinnert mit «Winter of Moon» an Mondlandung

Ein kleiner Schritt für einen Menschen... Der amerikanische Astronaut Neil Armstrong betrat im Juli 1969 als Erster den Mond. Kurz vor der 50. Wiederkehr dieses Datums widmet der deutsch-französische Kultursender dem Thema eine Reihe.

von dpa

12. November 2018, 15:33 Uhr

Mit einem «Winter of Moon» startet Arte ins Jahr 2019. Zwei Wochen lang stellt der deutsch-französische Kultursender im Januar (6.-20.1.) sein Programm um und widmet sich in Spielfilmen und Dokumentationen aus den Bereichen Wissenschaft, Geschichte und Popkultur Themen rund um den Mond.

Präsentiert wird der Themenschwerpunkt vom Elektropionier Jean-Michel Jarre, wie der 70-Jährige selbst am Montag in Hamburg mitteilte.

Anlass ist der 50. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11: Am 20./21. Juli 1969 betrat der US-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond - 500 Millionen Zuschauer weltweit verfolgten das Ereignis gebannt vor den Fernsehern. Mit «Winter of Moon» übertrage Arte das Konzept seiner langjährigen «Summer of»-Reihe auf ein Thema, das zugleich Geschichte und Zukunft der Menschheit spiegele, erklärte der Programmdirektor Bernd Mütter.

Den Auftakt zur Wissenschafts-Film-Kultur-Reihe macht Ron Howards Drama «Apollo 13», als weitere Spielfilme stehen unter anderem Federico Fellinis «Die Stimme des Mondes», Fritz Langs «Frau im Mond» und «Die Reise zum Mond» von Georges Méliès an. Ebenfalls zum Programm gehören die dreiteilige Dokureihe «Mensch und Mond - Eine Liebe in drei Akten» und die Dokumentation «Überleben auf dem Mond».

Musikalisch setzt Arte etwa auf «Puls - The Dark Side Of The Moon» mit einem Pink-Floyd-Konzert von 1994 sowie auf den Musikfilm «Moonwalker» mit dem Popstar Michael Jackson. Um den Präsentator Jarre selbst geht es in der Doku «A Journey Into Sound», die Material aus privaten und öffentlichen Archiven zeigt und neben dem französischen Musiker auch Familie, Freunde und Kollegen zu Wort kommen lässt.