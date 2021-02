TV-Tipp : Arte-Doku: Pack den Tiger in den „Top Gun“-Tank

Ein Schlüsselbund hat in Hollywood eine ganze Römerlegion zum Klirren gebracht. Was Zuschauer in „Making Waves: The Art of Cinematic Sound“ erfahren, ist an jeder Stelle überraschend. Nicht nur für Filmfans.

Berlin | Abermillionen Menschen haben die „Star Wars“-Filme gesehen. Die meisten von ihnen dürften das Gebrüll des zotteligen Wookies Chewbacca - mal zornig, mal fröhlich - noch im Ohr haben. Das Grölen der riesigen Gestalt wirkt aus gutem Grund befremdlich: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.