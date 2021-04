Einschaltquoten : ARD-Familienfilm knapp vor ZDF-Krimiserie

Die Inselärztin Nora aus der „Praxis mit Meerblick“ hat Liebeskummer. Ein Millionenpublikum litt am Karfreitag mit ihr und bescherte ihr den Sieg im Rennen um die Quote den Sieg.

Berlin | Eine neue Episode aus der ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ war am Freitagabend die beliebteste Fernsehsendung. 5,32 Millionen sahen „Hart am Wind“, was einem Marktanteil von 16,7 Prozent entsprach. Dicht dahinter folgte die ZDF-Krimireihe „Der Alte“. Die erste Folge der neuen Staffel („Falsche Identität“) zog 5,23 Millionen vor die Bildschirme (16,...

