Talkshow in Österreich : Arabella Kiesbauer kommt zurück

Fernsehen mit 90er-Jahre-Flair: Arabella Kiesbauer feiert in Österreich ihr Comeback als Talkshow-Moderatorin. Die 50-Jährige erhält beim österreichischen Sender Puls 24 eine nach ihr benannte Sendung.

von dpa

13. November 2019, 12:06 Uhr

Die Show soll ab 19. November wöchentlich ausgestrahlt werden. In der ersten Ausgabe wird dabei über das Thema «Wann ist ein Mann ein Mann?» diskutiert. Zu Gast sein werden unter anderem die deutsche Moderatorin Sonya Kraus (46) und Schauspielerin Dagmar Koller (80).

Kiesbauer hat in den 1990er Jahren das Talkshow-Format in Deutschland entscheidend mitgeprägt und mit ihren teils skurrilen Gästen von 1994 bis 2004 in rund 3000 Ausgaben über nahezu jedes Problem oder Tabu diskutiert. Danach ließ sie es etwas ruhiger angehen. Einige Male präsentierte sie im ORF den Wiener Opernball, 2015 gehörte sie zum Moderationsteam beim Eurovision Song Contest in Wien. Seit 2014 präsentiert Kiesbauer die österreichische Ausgabe von «Bauer sucht Frau».

«Reden ist Leben. Sich auszutauschen, die Meinung anderer einzuholen und damit seinen Horizont zu erweitern, ist für mich das Reizvolle am Talk», sagte Kiesbauer laut einer Mitteilung zu ihrer neuen Sendung. Sie freue sich sehr darauf, wöchentlich wieder Gäste zu empfangen.