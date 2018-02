Neues aus Hollywood : Anne Hathaway nimmt Polit-Thriller ins Visier

Vereinte Frauenpower: Anne Heathaway soll für Regisseurin Dee Rees die Hauptrolle in einem Thriller übernehmen.

von dpa

21. Februar 2018, 11:42 Uhr

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (35, «Les Misérables») könnte für die US-Regisseurin Dee Rees (41, «Mudbound») vor die Kamera treten. Dem Kinoportal «Deadline.com» zufolge verhandelt die Schauspielerin um die Hauptrolle in dem geplanten Polit-Thriller «The Last Thing He Wanted».

Vorlage ist der gleichnamige Roman (dt. Titel «Nach dem Sturm») der US-Autorin Joan Didion aus dem Jahr 1996. Es geht um eine Reporterin, die 1984 unter US-Präsident Ronald Reagan in Mittelamerika in die Iran-Contra-Affäre verwickelt wird. Dee Rees drehte zuletzt das für vier Oscars nominierte Südstaatendrama «Mudbound». Hathaway ist ab Juni an der Seite von Sandra Bullock in der weiblichen Ganoven-Komödie «Ocean's Eight» in den Kinos zu sehen.