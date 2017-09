Dreharbeiten in Rom : Ann-Kathrin Kramer über Sprachengewirr am Set

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 23:59 Uhr

Im ARD-Film «Hochzeit in Rom» steht das Schauspielerpaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer gemeinsam vor der Kamera. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in München berichtet die 51-Jährige über die Arbeit mit ihrem Mann und mit den italienischen Kollegen.

Frage: Sie haben schon einige Filme gemeinsam gemacht. Ist es schwierig, am Set Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bekommen?

Antwort: So oft haben wir noch gar nicht miteinander gedreht. Wir haben das eher vermieden, weil einen von uns die jeweilige Rolle nicht so interessiert hat. Ein Liebespaar zu spielen, bei dem alles schön ist, das hat uns nicht wirklich gereizt. Aber in letzter Zeit kamen tatsächlich ein paar wirklich schöne Angebote, so dass es sich ein bisschen gehäuft hat.

Frage: Nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich für ein Drehbuch?

Antwort: Da gibt es eine ganze Reihe an Komponenten, die einen Film für mich interessant machen. Das Drehbuch an erster Stelle, der Regisseur, die Kollegen. Am Schluss entscheide ich dann aber auch aus dem Bauch heraus. Film ist eine absolute Teamleistung. Man ist über viele Wochen sehr eng und intensiv mit diesen Menschen verbunden.

Frage: Bei dem Filmdreh in Rom hat also alles zusammengepasst?

Antwort: Das war toll. Manchmal freut man sich ja wie verrückt auf ein Projekt und landet in einem Fiasko. Hier nicht. Es war eine überwiegend italienische Produktion und schön zu sehen, mit welcher Mentalität dort gearbeitet wird.

Frage: Wie funktioniert das zweisprachige Drehen?

Antwort: Wir nennen es babylonisch. Jeder spricht in seiner Muttersprache. Jeder kennt ja das Buch und weiß, was der andere ungefähr sagt, aber man muss sich etwas mehr konzentrieren, weil man sich nur sinngemäß versteht. Und wenn etwas nicht ganz passt, kann man es bei der Synchronisierung passend machen.

Frage: Haben Sie schon Pläne für weitere Filme mit Ihrem Mann?

Antwort: Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir hatten zwei schöne Projekte. Nun warten wir ab, es steht gerade nichts gemeinsames an - es sei denn, morgen kommt ein Drehbuch rein, das der Hammer ist.

ZUR PERSON: Ann-Kathrin Kramer steht seit den 90er Jahren vor der Kamera. Nach dem Besuch einer Schauspielschule in München war sie zunächst in einigen Fernsehserien zu sehen. Einem größeren Publikum wurde sie unter anderem durch die Krimireihe «Das Duo» sowie den Kinofilm «Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit» bekannt. Mit dem Schauspieler Jan-Josef Liefers hat Kramer einen Sohn. Seit 2009 ist sie mit ihrem Kollegen Harald Krassnitzer verheiratet. Das Paar lebt in Wuppertal.

