Trauung an der Nordsee : Angelika Mann heiratet Partner nach 18 Jahren

Die Sängerin Angelika Mann (68), in der DDR mit dem Spitznamen «Die Lütte» ein Publikumsliebling, hat nach 18 Jahren ihren Lebenspartner Ralf Rasch (64) geheiratet.

«Es war eine sehr lustige und lehrreiche Hochzeit», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag telefonisch nach der Zeremonie auf der ostfriesischen Insel Langeoog.

«Der Standesbeamte hat uns viel über die Geschichte der Insel erzählt und wir haben Champagner getrunken.» Und warum hat es so lange gedauert bis zum Jawort? «Wir mussten uns ja erstmal prüfen», flachste die frischgebackene Ehefrau. «Jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen.» Zuerst hatte der «Berliner Kurier» über den Trauungstermin berichtet.

Angelika Mann, nur 1,49 Meter groß, begann ihre Karriere in den 70er Jahren in Ost-Berlin - zunächst an der Seite von Reinhard Lakomy, später mit eigenen Bands wie «Obelisk». Seit fast einem halben Jahrhundert steht sie auf der Bühne, auch als Kabarettistin, Schauspielerin und Moderatorin. Zuletzt präsentierte sie gemeinsam mit dem Wetter-Unternehmer Jörg Kachelmann am Boulevardtheater Dresden «Kachel&Mann», eine «Talkshow für alle Wetterlagen».

