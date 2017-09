Star-Tenor : Andrea Bocelli erkennt die Schweiz am Duft

vergrößern 1 von 2 Foto: Jason Szenes 1 von 2

erstellt am 08.Sep.2017

Der blinde Weltklasse-Tenor Andrea Bocelli (58) erkennt die Schweiz am Duft. «Die prickelnde Luft ist imprägniert vom Duft der Bäume», sagte der Italiener der Boulevardzeitung «Blick». «Wenn er in die Nase steigt, wirkt das wie eine Energiespritze.»

Bocelli, einer der erfolgreichsten Klassiksänger der Welt, ist gerade auf Welttournee. Im März 2018 singt er in Wien, im April in München und Hamburg. Die Schweiz hat es ihm aber angetan, vor allem der Käse, wie er der Zeitung sagt: «Ich liebe ihn in jeder erdenklichen Form.»