Baby-News : Amber Heard ist Mutter geworden

Die Schauspielerin Amber Heard ist zum ersten Mal Mutter geworden. Tochter Oonagh Paige Heard kam bereits am 8. April zur Welt.

Los Angeles | Die US-Schauspielerin Amber Heard (35, „Aquaman“) freut sich über Nachwuchs. Auf Instagram teilte Heard am Donnerstag ein Foto von sich und ihrer neugeborenen Tochter: Darauf liegt Heard in einem Bett, das schlafende Baby auf ihrer Brust. Ihre Tochter heiße Oonagh Paige Heard und sei am 8. April zur Welt gekommen, schrieb die Schauspielerin dazu. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.