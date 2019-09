«Fleabag»-Schöpferin : Amazon hat große Pläne mit Phoebe Waller-Bridge

Für die zweite Staffel ihrer Serie «Fleabag» über das komplizierte Liebes- und Familienleben einer Londonerin ist Phoebe Waller-Bridge gerade erst bei der Emmy-Verleihung geehrt worden.

von dpa

25. September 2019, 15:06 Uhr

Nun hat Amazon die Schauspielerin und Autorin längerfristig an sich gebunden. Man habe mit ihr einen Gesamtdeal abgeschlossen, teilte das Medienunternehmen am Mittwoch in München mit. Waller-Bridge werde neue Fernsehinhalte für Amazon Studios kreieren und produzieren, die exklusiv auf Amazon Prime Video gezeigt werden sollen.

Die 34-Jährige hatte die Idee zu «Fleabag». Sie spielt selbst die Hauptrolle und hat die Drehbücher geschrieben. Bekannt wurde sie mit ihrem Monolog «One-Woman-Show», mit dem sie 2013 in Edinburgh debütierte und der ihr zahlreiche Preise bescherte. Zudem war sie Autorin und Leiterin der ersten Staffel der TV-Serie «Killing Eve», was ihr eine Nominierung für den Golden Globe Award und für die Emmys einbrachte. Auch im Kino war Waller-Bridge schon zu sehen - als erster weiblicher Droide in «Solo: A Star Wars Story».