Mit Vincent Cassel : «Alles außer gewöhnlich»: Tragikomödie über Autismus

Zwei Erzieher wollen Kindern und Jugendlichen helfen, die an Autismus leiden. Ihre Methoden sind unkonventionell, aber erfolgreich.

von dpa

30. November 2019, 13:50 Uhr

Bruno und Malik beschäftigen sich mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben: Sie arbeiten als Erzieher und Lehrer mit stark autistischen Kindern und Teenagern, vor deren Krankheit Eltern und Ärzte resigniert haben. Ihre Methoden sind unkonventionell, aber erfolgreich.

Doch eines Tages will das zuständige Ministerium prüfen lassen, ob ihre Einrichtungen auch den Normen und Vorschriften entsprechen. In «Alles außer gewöhnlich» greift das Erfolgsduo Eric Toledano und Olivier Nakache («Ziemlich beste Freunde») mit Humor und Einfühlungsvermögen das Thema Autismus auf. In der Tragikomödie spielen Vincent Cassel und Reda Kateb die Hauptrollen.

Alles außer gewöhnlich, Frankreich 2019, 114 Min., FSK ab 6, von Eric Toledano und Olivier Nakache, mit Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent