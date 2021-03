Offizielle Deutsche Charts : Alice Cooper erstmals an der Spitze

Das Album-Ranking sieht jetzt ziemlich anders aus als in der Vorwoche: Ein altbekannter US-Rockmusiker kann einen Riesenerfolg feiern, ihm folgen vier Neueinsteiger auf den ersten Plätzen.

Baden-Baden | Zum ersten Mal in seiner jahrzehntelangen Karriere hat der US-Rockmusiker Alice Cooper den Sprung an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft. Knapp 50 Jahre nach seiner ersten Charts-Platzierung gelang dem 73-Jährigen dies nun mit dem Album „Detroit Stories“, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Im Juli 1972 hatte Cooper mit der Roc...

