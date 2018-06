Live von der ISS : Alexander Gerst schaut im Weltall WM-Spiele

Der deutsche Astronaut vergleicht seinen Aufenthalt im All mit einem Campingurlaub. «Man hat viel Spaß, aber nicht ganz so viel Komfort», sagte er. Und beim Abendessen gibt's Fußball.

von dpa

12. Juni 2018, 18:13 Uhr

Alexander Gerst muss im Weltraum nicht komplett auf die Fußball-Weltmeisterschaft verzichten.

«Wir schauen beim Abendessen, wenn wir Zeit haben, mal ein bisschen rein», sagte der deutsche Astronaut am Dienstag in einer Live-Übertragung von der Internationalen Raumstation ISS zum Europäischen Astronautenzentrum in Köln.

Dabei ließ er auch einen originallizensierten WM-Ball durchs Bild schweben. «Die Stimmung ist super in der Crew», schwärmte er. «Man muss sich das hier vorstellen wie einen Campingurlaub: Man hat viel Spaß, aber nicht ganz so viel Komfort.»

Gerst war am Freitag nach zwei Tagen Flug in der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Der 42-Jährige soll bis Dezember bleiben, im Herbst übernimmt er als erster Deutscher das Kommando auf der Raumstation.