Aufregung im Netz : Adam Sandler legt Claire Foy Hand aufs Knie

Die britische Schauspielerin Claire Foy (33) trägt ihrem US-Kollegen Adam Sandler (51) nicht nach, dass er ihr bei einem Talkshow-Auftritt immer wieder die Hand aufs Knie gelegt hat.

«Wir glauben nicht, dass Adams Geste irgendetwas bedeutet hat. Claire hat sich dadurch nicht beleidigt gefühlt», teilte eine Sprecherin der Britin am Sonntag (Ortszeit) mehreren Medien mit. Die 33-Jährige spielt in der Netflix-Serie «The Crown» die Rolle der jungen Queen Elizabeth II.

Sandler hatte mit seinem Verhalten in der britischen «Graham Norton Show» Ende vergangener Woche für Empörung im Internet gesorgt. Er hatte seine Kollegin mehrfach am Knie berührt. Foy schaute irritiert und nahm seine Hand an einer Stelle wieder von ihrem Knie. Viele Twitter-Nutzer nannten das Verhalten, auch im Zuge der Weinstein-Affäre, «peinlich» und «unangemessen».

