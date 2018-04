Neues aus Hollywood : Adam Sandler in Scorsese-Projekt «Uncut Gems»

Wenn Martin Scorsese ruft, muss man kommen. Gilt auch für Adam Sandler.

von dpa

04. April 2018, 10:34 Uhr

US-Schauspieler Adam Sandler (51), bekannt aus Komödien wie «Der Chaos-Dad» und «Kindsköpfe 2», soll in dem Thriller «Uncut Gems» die Hauptrolle spielen. Martin Scorsese wirkt als ausführender Produzent mit, wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet. Regie führen die Brüder Josh und Benny Safdie, die zuletzt Robert Pattinson für den Thriller «Good Time» als heruntergekommenen Bankräuber vor die Kamera holten.

Über den Inhalt von «Uncut Gems» ist wenig bekannt. Der Film soll im sogenannten Diamantenbezirk New Yorks spielen, einem der größten Umschlagplätze im illegalen Diamantenhandel innerhalb der USA. Übersetzt bedeutet der Titel etwa «Ungeschliffene Juwelen». Sandler war zuletzt in der Tragikomödie «The Meyerowitz Stories» an der Seite von Ben Stiller und Dustin Hoffman zu sehen.