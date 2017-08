Zerstörungswelle : Action-Regisseur Simon West dreht «Tsunami LA»

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

Der Action-Spezialist Simon West (56, «Lara Croft: Tomb Raider», «The Mechanic») will Los Angeles zum Schauplatz einer Tsunami-Katastrophe machen.

In dem geplanten Film «Tsunami LA» werde er die Stadt in einer «bizarren, unter Wasser liegenden Version» zeigen, sagte West laut «Deadline.com» am Donnerstag über das Projekt. «Stellt euch eine tödliche, wässrige und verlassene Variante von Disneyland vor», führte der britische Filmemacher weiter aus.

Der Action-Streifen nach einem Drehbuch von Scott Windhauser soll Ende des Jahres in Los Angeles und im mexikanischen Baja California gedreht werden. Über mögliche Darsteller wurde zunächst nichts bekannt.

erstellt am 18.Aug.2017 | 09:31 Uhr