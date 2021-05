TV-Tipp : „Achtung Lebensgefahr! LGBT in Tschetschenien“ auf Arte

Sie fürchten mitunter um ihr Leben, werden gefoltert oder sogar getötet: Homosexuelle in Tschetschenien. In einer Doku kommen nun Betroffene zu Wort. Was sie zu erzählen haben, ist beängstigend.

Grosny | Schwer bewaffnete Polizisten stürmen ein heruntergekommenes Haus. Bei der Drogenrazzia im Nordkaukasus stoßen die Einsatzkräfte auf ein Handy, das vielen Schwulen und Lesben in der russischen Teilrepublik Tschetschenien später zum Verhängnis wird. Auf dem Mobiltelefon sollen „eindeutige Bilder“ gewesen sein, die sich Schwule geschickt haben. Die Po...

