Einschaltquoten : ZDF-Montagskrimi auf „Tatort“-Niveau

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Das Fernsehpublikum hat sich am Montagabend mehrheitlich für einen launigen Krimifall entschieden.

Berlin | Der ZDF-Montagskrimi hat diese Woche so viele Zuschauer erreicht wie sie sonst nur ein „Tatort“ anlockt. 8,58 Millionen (29,3 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Krimireihe „Nord Nord Mord“ mit Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk ein. In dem neuen Fall „Sievers und der schwarze Engel“ ging es um dunkle Geheimnisse in der Vergangenh...

