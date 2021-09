Einschaltquoten : ZDF-Freitagskrimi „Jenseits der Spree“ startet stark

Die neue ZDF-Freitagskrimi-Serie „Jenseits der Spree“ mit Seyneb Saleh und Jürgen Vogel ist zum Start gleich die meistgesehene Fernsehsendung zur besten Sendezeit gewesen.

Berlin | Die neue ZDF-Freitagskrimi-Serie „Jenseits der Spree“ mit Seyneb Saleh und Jürgen Vogel ist zum Start gleich die meistgesehene Fernsehsendung zur besten Sendezeit gewesen. Ab 20.15 Uhr schauten im Schnitt 5,27 Millionen die 60 Minuten lange Produktion an, was 20,1 Prozent Marktanteil entsprach. Auch sonst lief es am Freitag für das ZDF gewohnt gut:...

