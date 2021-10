Reality-Star : „Wer lebt so?“ - Kim Kardashians Tochter stichelt gegen Haus

TV-Star und Model Kim Kardashian muss sich von seiner ältesten Tochter North einiges anhören. Die Achtjährige teile gerne gegen das eigene Haus aus, hat Kardashian nun verraten.

Los Angeles | Kim Kardashian bekommt nach eigenen Angaben im Streit mit ihrer Tochter North oft Sticheleien gegen ihr Haus zu hören. „Sie sagt: "Dein Haus ist so hässlich, es ist komplett weiß! Wer lebt denn so?"“, sagte die 40-Jährige über ihre älteste Tochter in der „Ellen DeGeneres Show“. Die achtjährige North teile in jeder Auseinandersetzung gerne gegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.