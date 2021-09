Tragikkomödie : „Waren einmal Revoluzzer“: Tragikomödie mit Julia Jentsch

Nicht nur schön reden, sondern tatsächlich Menschen in Not helfen. Wie schwierig das sein kann, zeigt dieser Film mit einer überzeugenden Julia Jentsch in der Hauptrolle.

Berlin | Die Richterin Helene (Julia Jentsch) hat es geschafft: Erfolg im Job, zwei Kinder, hübsche Altbauwohnung, und einen sympathischen Ehemann (Manuel Rubey). Als ihr russischer Jugendfreund Viktor sich meldet und um Hilfe bittet, ermöglicht Helene mit Hilfe eines befreundeten Paares die Ausreise des Verfolgten. Als Viktor dann mit Frau und Baby vor der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.