TV-Star : Wanja Mues engagiert sich für Orang-Utans

So viele Baustellen und Katastrophen auf der Erde. Manchmal könne er die Meldungen über all das Leid kaum ertragen, sagt der Schauspieler. Doch er gibt sich dem nicht tatenlos hin.

Mainz | Der Schauspieler Wanja Mues (47, „Ein Fall für zwei“) fühlt sich von Leid und Krieg auf der Erde manchmal fast überwältigt. Zugleich findet er es wichtig, sich für etwas zu engagieren, was sie besser macht. „Eine Zeit lang konnte ich mir kaum Nachrichten anschauen, weil dabei so viel ungefiltert in mich eingedrungen ist. Es gibt zu viele Probleme u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.