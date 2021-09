Kanada : Universität bietet Kurs über Drake und The Weeknd an

Sie wurden beide in Toronto geboren: Drake und The Weeknd. Leben und Werk dieser Superstars lassen sich jetzt an einer Uni in Kanada intensiv studieren.

Toronto | Die Rapper Drake (34) und The Weeknd (31) kommen auf den Lehrplan einer kanadischen Universität. Studenten der Ryerson University in der ostkanadischen Metropole Toronto können ab Januar den Kurs „Deconstructing Drake & The Weeknd“ bei Professor Dalton Higgins belegen, teilte die Bildungseinrichtung mit. Darin soll es um Leben, Karriere und Songtex...

