Musik : Unermüdlicher „Boss“ - Bruce Springsteen wird 72

Die Frage „Was macht eigentlich...?“ stellt sich bei Bruce Springsteen nicht. Eher: Was macht der Mann eigentlich nicht mit seinen nun 72 Jahren? Alben, Auftritte, Podcast - und noch einiges mehr.

Berlin/New York | Der „Boss“ ist im Sommer an den Ort eines seiner größten künstlerischen Triumphe zurückgekehrt. 236 Mal spielte, sang und erzählte Bruce Springsteen 2017/18 im Herzen New Yorks über sein Leben, seine Familie, seine Freunde und die große Liebe zur Musik. Umgerechnet gut 95 Millionen Euro Umsatz soll das stets ausverkaufte Bühnen-Selbstporträt der US...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.