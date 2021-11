Hardrock-Legende : „Turning To Crime“: Cover-Album von Deep Purple

Nur etwa ein Jahr nach ihrem bisher letzten Album veröffentlichen Deep Purple schon das nächste. Mit „Turning To Crime“ wagt sich die Band an die Werke anderer Künstler.

Oberhausen | Für ihr neues Album sind die Bandmitglieder von Deep Purple zu Kriminellen geworden. Zumindest sehen sie selbst das so - denn ihr Album „Turning To Crime“ enthält ausschließlich Cover. „Es ist in gewisser Weise ein Verbrechen für Purple, Lieder zu covern. Wir stehlen die Lieder, dann spielen wir mit ihnen herum, und dann geben wir sie zurück“, sagt...

