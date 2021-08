Multitalent : Trendsetterin und Pop-Ikone: Madonna wird 63

Lange Zeit war sie die einflussreichste Pop-Musikerin der Welt. Ihre Karriere begann in New York, wo sie einst mit 35 Dollar in der Tasche angekommen war.

Hamburg | Sie hat sich immer wieder neu erfunden - vom „Material Girl“ bis zur „Madame X“. Und sie setzte über lange Jahre immer wieder neue Trends: Madonna - Ikone, Künstlerin, Rebellin. In den 80er Jahren zog sie mit Andy Warhol, Keith Haring oder Jean-Michel Basquiat durch die New Yorker Nächte und wurde schließlich selbst zum Superstar. Mit 35 Dollar in ...

