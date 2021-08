Swing-Legende : Tony Bennett sagt alle Konzerte ab

Tony Bennett hatte noch viel vor in diesem Jahr - weitere Konzerte aber wird es nicht geben. Das haben die Ärzte angeordnet.

New York | Nach zwei ausverkauften gemeinsamen Auftritten mit Popdiva Lady Gaga (35) in New York hat der gerade 95 Jahre alt gewordene US-Sänger Tony Bennett alle weiteren für dieses Jahr geplanten Konzerte abgesagt. „Es wird keine weiteren Konzerte geben“, sagte Sohn und Manager Danny Bennett dem Magazin „Variety“. „Das war eine schwere Entscheidung für uns,...

