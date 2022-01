Brachte Lieferant scharfe Munition? : Todesschuss bei Baldwin-Dreh: Waffenmeisterin reicht Klage ein

Wer ist verantwortlich für den tragischen Tod von Kamerafrau Halyna Hutchins? Eine Mitarbeiterin hat nun Klage gegen den zuständigen Requisiteur eingereicht.

New York | Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set eines Hollywood-Westerns mit Alec Baldwin hat die Waffenmeisterin den Munitionslieferanten verklagt. In der am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Gericht im US-Bundesstaat New Mexico eingereichten Zivilklage beschuldigte Hannah Gutierrez-Reed den Lieferanten Seth Kenney, echte Munition mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.