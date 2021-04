Interview : Tim Mälzer: „Kochen ist mein Leben und das will ich zurück“

Der Promi-Koch spricht über falsch verstandene Sprüche, selbstgefällige Politiker und Aufwachsen in Pinneberg.

Hamburg | Auf ein persönliches Treffen haben wir pandemie-bedingt verzichtet, ein Videotalk scheitert an der streikenden Technik. So führe ich das Interview mit Tim Mälzer am Ende per Telefon, was dem Gespräch keinen Abbruch tut. Mittendrin ruft Promi-Koch Tim Raue an, sein Freund aus Berlin. Es gibt noch einiges zu besprechen. Gerade erst haben die beiden zusa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.