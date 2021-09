Vorbereitungen laufen : Ticketverkauf für Abba-Show beginnt

Die Konzerthalle ist noch gar nicht fertig - aber Tickets gibt es schon. Abba wollen für ihre „Voyage“-Show als Avatare auftreten.

Stockholm /London | Auch wenn die Konzertarena noch im Bau ist, hat am Dienstag bereits der Ticketverkauf für die neue Abba-Show Voyage in London begonnen. Die Preise variieren zwischen 31,95 und 367 britischen Pfund (37 bis 428 Euro) inklusive Hotel. Die schwedische Popband, die vor allem in den 70er Jahren große Erfolge feierte, hatte am Donnerstag angekündigt, wied...

