Theologe und Kirchenkritiker : Reform-Katholiken verlieren wichtigen Vordenker – Hans Küng ist tot

Seine vehemente Kritik an der Kirche und dem Papst hat Hans Küng berühmt gemacht. Er wurde 93 Jahre alt.

Tübingen | Einer der größten Querdenker in der katholischen Kirche ist tot: Der Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng starb am Dienstag im Alter von 93 Jahren in Tübingen. Das bestätigte die Sprecherin der Tübinger Stiftung Weltethos, Nadja Dornis. Küng sei friedlich in seinem Haus in Tübingen eingeschlafen. Als erstes hatte die "Südwestpresse" berichtet. "M...

