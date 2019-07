Halbfinale der Rateshow : "The Masked Singer": Dieser Star ist der Panther

Fünf maskierte Promis sind in das Finale von "The Masked Singer" eingezogen. Für den Panther reichte es nicht.

von Viktoria Meinholz

26. Juli 2019, 05:53 Uhr

Köln | Das Halbfinale von "The Masked Singer" konnte Moderator Matthias Opdenhövel gleich mit einer guten Nachricht für alle Fans beginnen: Es wird eine zweite Staffel der Gesangsshow geben. Die Quoten geben der Idee von verkleideten Promis, die an ihrem Gesang erkannt werden müssen, recht: Mehr als drei Millionen Zuschauer sahen die Sendung in der vergangenen Woche. Außerdem werden es von Woche zu Woche mehr – das gelingt im deutschen TV so gut wie nie.

Am heißesten Tag des Jahres hatte Pro Sieben besondere Vorkehrungen getroffen: "Die Kostüme wiegen bis zu 25 Kilogramm, und unter den Masken wird es schnell warm", erläuterte der Sender am Donnerstag. "Deshalb gibt es auf dem Produktionsgelände in Köln einen eigenen Kühlraum, mit einer Temperatur von etwa 5 bis 8 Grad." Da konnte man glatt neidisch werden.

Erfolg für die Jury

Auch das Halbfinale lud wieder zum Raten ein: Wer steckt unter den Kostümen von Engel, Monster, Panther, Grashüpfer, Kudu und Astronaut? Für den Panther reichte es am Donnerstag nicht, er schied kurz vor dem Finale aus und wurde enttarnt.

Martina Hill, Stefanie Hertel und Carolin Kebekus waren bei den Tipps der Fans ganz vorne. Die Jury im Studio tippte auf Stefanie Hertel. Der Schlagerstar lag schon länger bei vielen Votings vorne – und tatsächlich steckte die 40-Jährige unter dem Kostüm.



Im Finale am 1. August werden auch die restlichen fünf Prominenten enttarnt. Auf der Homepage der Show können alle Fans mitraten. Bislang wissen laut Pro Sieben nur acht Mitarbeiter, wer sich hinter den Masken verbirgt. Auch hinter der Bühne tragen die Kandidaten Masken und wie Model Marcus Schenkenberg verriet, der in der vergangenen Woche demaskiert wurde, wusste selbst seine Familie nicht, dass er teilnimmt: "Am schwierigsten war es, meine Mutter anzulügen."